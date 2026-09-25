चुनाव आयोग पर सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, BJP के इशारे पर हो रही गड़बड़ी, हरियाणा के 19 लाख वोटर का दें जवाब

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे गद्दारों का समूह बनती जा रही है। इसके अपने पुराने कार्यकर्ता कालीन बिछा रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों को मुख्यमंत्री, मंत्री या दूसरे बड़े पद दिए जा रहे हैं। यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बेहद चौंकाने वाला और दुखद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ कितना अन्याय कर रहा है। जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, उन्हें इनाम दिया जा रहा है और अपने ही कार्यकर्ताओं से कालीन बिछवाए जा रहे हैं।