25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

चुनाव आयोग पर सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, BJP के इशारे पर हो रही गड़बड़ी, हरियाणा के 19 लाख वोटर का दें जवाब

Election Commission Controversy : चुनाव आयोग पर सुधांशु त्रिवेदी के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हरियाणा के 19 लाख नए मतदाताओं को लेकर जवाब मांगा।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Sep 25, 2026

UP News

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत (फोटो- IANS)

Uttar PradeshNews: चुनाव आयोग को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर बीजेपी के इशारे पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी का सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। राजपूत ने राहुल गांधी की ओर से पहले उठाए गए सवालों का जिक्र करते हुए सुधांशु त्रिवेदी से हरियाणा में जुड़े 19 लाख मतदाताओं को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि आखिर ये 19 लाख मतदाता कहां और क्यों जोड़े गए।

BJP में पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस का हमला

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे गद्दारों का समूह बनती जा रही है। इसके अपने पुराने कार्यकर्ता कालीन बिछा रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों को मुख्यमंत्री, मंत्री या दूसरे बड़े पद दिए जा रहे हैं। यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बेहद चौंकाने वाला और दुखद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ कितना अन्याय कर रहा है। जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, उन्हें इनाम दिया जा रहा है और अपने ही कार्यकर्ताओं से कालीन बिछवाए जा रहे हैं।

पुलिस कार्रवाई पर SP प्रवक्ता ने रखा पक्ष

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि लोग अपने आकलन के आधार पर चुनाव का विश्लेषण कर सकते हैं कि किस पार्टी की पकड़ मजबूत है या कौन सा क्षेत्र ज्यादा मजबूत है। अगर आप पूरी घटना को देखें, तो हम वहां अपने विधायकों पर पुलिस हमले के विरोध में गए थे, और छात्र सभा के सिलसिले में राहुल लोधी पर हुए हमले के विरोध में भी गए थे। अखिलेश जी ने कहा था कि जब हम वहां पहुंचेंगे, तो उनकी स्थिति अपने आप मजबूत हो जाएगी।

चुनाव आयोग को लेकर SP ने उठाए सवाल

चुनाव आयोग को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि मेरा मानना है कि चुनाव आयोग के भीतर बढ़ते मतभेदों को पूरा देश देख रहा है। तीन चुनाव आयुक्तों में से दो एक के खिलाफ हैं। इस पर राजनीतिक दलों और पूरे देश में आक्रोश है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है कि ज्ञानेश कुमार अब उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और जोखिम नहीं उठा सकती। वे जानते हैं कि जब नाव डूब रही हो, तो उसे और डुबाने के लिए किसी और को नहीं लाया जा सकता।

सपा-कांग्रेस के बीच 403 सीटों पर होगा मंथन, जानिए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्या है सीट बंटवारे का प्लान

ये भी पढ़ें
Samajwadi Party

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2026 12:05 pm

Published on:

25 Sept 2026 11:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / चुनाव आयोग पर सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, BJP के इशारे पर हो रही गड़बड़ी, हरियाणा के 19 लाख वोटर का दें जवाब

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ज्ञानेश कुमार को लेकर SP प्रवक्ता का बड़ा दावा, बोले- BJP जानती है जब नाव डूब रही हो तो और जोखिम नहीं लिया जा सकता

Azamgarh Triple Murder Case, UP police, SP, Yogi Govt.
लखनऊ

यूपी में बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

बारिश के बीच राजधानी लखनऊ में बादलों से घिरा आसमान और सड़क का नजारा। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

सपा-कांग्रेस के बीच 403 सीटों पर होगा मंथन, जानिए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्या है सीट बंटवारे का प्लान

Samajwadi Party
लखनऊ

गांव-गांव पानी की गुणवत्ता पर नजर, सुजलाम शक्ति समूह से जुड़ी पांच लाख महिलाएं

हर घर जल की जांच का बड़ा नेटवर्क (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

प्रचार करने का सबको अधिकार, लेकिन देश राहुल गांधी की ओर देख रहा! अखिलेश के PDA रथ पर अजय राय का बड़ा बयान

Ajay Rai
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.