Jal Jeevan Mission: गांव-गांव पानी की गुणवत्ता पर नजर, सुजलाम शक्ति समूह से जुड़ी पांच लाख महिलाएं

जल जीवन मिशन के शुरुआती चरण में प्रत्येक राजस्व गांव से पांच महिलाओं को एफटीके से पानी की जांच का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि पानी की गुणवत्ता जांच के लिए हर छोटी जरूरत में जिला या ब्लॉक स्तर की व्यवस्था पर निर्भरता कम हो और गांव में ही प्राथमिक स्तर पर पानी की स्थिति का पता लगाया जा सके। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराई जाती है। इसकी मदद से पानी में आयरन, नाइट्रेट, क्लोराइड समेत विभिन्न अशुद्धियों की प्राथमिक स्तर पर जांच की जाती है। इस प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता को लेकर तत्काल जानकारी उपलब्ध होती है और जरूरत पड़ने पर आगे की जांच के लिए नमूना प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।