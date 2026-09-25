‘प्रियंका क्या, पूरा वाड्रा परिवार आया तब भी यूपी में क्या हुआ, सब जानते हैं!’ भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा हमला

दिनेश प्रताप सिंह और प्रियंका गांधी (फोटो एएनआई)
Dinesh Pratap Singh BJP On Priyanka Gandhi UP Responsibility: भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपे जाने की अटकलों, अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट और राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर आरोपों का जवाब दिया।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, 'यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने यह बात कही है। उन्होंने पहले भी प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी। और सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं; राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत पूरे गांधी परिवार और वाड्रा परिवार ने भी प्रचार किया था। इसके बावजूद, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका क्या हश्र हुआ।'
भाजपा प्रवक्ता का इशारा पिछले चुनावों में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की ओर था। उन्होंने याद दिलाया कि परिवार की पूरी ताकत लगाने के बावजूद यूपी में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के एक एक्स पोस्ट का जिक्र करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, 'आज अखिलेश यादव ने बरेली में हुए एक कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा का कार्यक्रम बताया। अखिलेश यादव जी, एक्स पर पोस्ट करने से पहले एक बार जांच कर लेते कि वह कार्यक्रम किसका था। बरेली का वह कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति द्वारा आयोजित किया गया था। अखिलेश यादव जी, बिना जिम्मेदारी और बिना सत्यापन के ऐसे पोस्ट करना आपके लिए शोभनीय नहीं है।' भाजपा का आरोप है कि अखिलेश यादव ने तथ्यों की जांच किए बिना गलत जानकारी फैलाई।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोपों और कांग्रेस के प्रदर्शन पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, 'राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यह लंबा इतिहास रहा है। न तो राहुल गांधी और न ही पूरी कांग्रेस पार्टी को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कोई विश्वास है। जब वे चुनाव जीतते हैं तो सब ठीक लगता है- चुनाव आयोग, ईवीएम और चुनाव में शामिल सभी अधिकारी। लेकिन जब भी वे चुनाव हारते हैं तो सभी संवैधानिक संस्थाएं कथित रूप से बिगड़ जाती हैं। चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, ईवीएम ठीक नहीं चल रहे और पूरी मशीनरी दोषी बताई जाती है। उन्होंने सिर्फ चुनाव आयोग को निशाना नहीं बनाया; कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणियां की हैं।'
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