‘प्रियंका क्या, पूरा वाड्रा परिवार आया तब भी यूपी में क्या हुआ, सब जानते हैं!’ भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा हमला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोपों और कांग्रेस के प्रदर्शन पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, 'राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यह लंबा इतिहास रहा है। न तो राहुल गांधी और न ही पूरी कांग्रेस पार्टी को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कोई विश्वास है। जब वे चुनाव जीतते हैं तो सब ठीक लगता है- चुनाव आयोग, ईवीएम और चुनाव में शामिल सभी अधिकारी। लेकिन जब भी वे चुनाव हारते हैं तो सभी संवैधानिक संस्थाएं कथित रूप से बिगड़ जाती हैं। चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, ईवीएम ठीक नहीं चल रहे और पूरी मशीनरी दोषी बताई जाती है। उन्होंने सिर्फ चुनाव आयोग को निशाना नहीं बनाया; कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणियां की हैं।'