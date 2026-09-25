‘कन्नौज से क्या हासिल होगा? हिम्मत है तो सैफई से निकालो यात्रा’: ओपी राजभर का अजय राय पर बड़ा तंज

लखनऊ में एक समीक्षा बैठक के बाद राज्य कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने बताया कि आज उन्होंने अपने विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक, विशेष सचिव और सचिवों के साथ बैठक की। मुख्य विषय 150 खाद्य सुरक्षा टीमों (एफएसटी) के गठन में तेजी लाना था ताकि वे समय पर तैयार हो सकें। दूसरा एजेंडा डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट था। इसके अलावा हैंडपंपों की जियो-टैगिंग पर चर्चा हुई। खराब पड़े हैंडपंपों को तुरंत ठीक करके चालू करने के निर्देश दिए गए ताकि किसी को पीने के पानी की कमी न हो। अगले दो वर्षों में औसत से कम बारिश का अनुमान है, इसलिए पहले से तैयारी की जा रही है कि सभी हैंडपंप पूरी तरह काम करते रहें।