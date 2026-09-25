Yoga Championship : लखनऊ में मध्य कमान योग चैंपियनशिप 2026 का समापन, अग्निवीर कार्तिक शर्मा प्रथम

भारतीय सेना में सैनिकों की शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक दृढ़ता को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इसी दिशा में योग को सैनिकों के प्रशिक्षण और स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नियमित योग अभ्यास से शरीर की लचक और संतुलन को बेहतर बनाने के साथ एकाग्रता तथा मानसिक स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिलती है। सैन्य जीवन में सैनिकों को विभिन्न परिस्थितियों में लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना पड़ता है। ऐसे में योग अभ्यास उन्हें शरीर और मन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है। योग के माध्यम से सांसों पर नियंत्रण, एकाग्रता और शारीरिक नियंत्रण विकसित करने पर जोर दिया जाता है। यही कारण है कि सेना में योग आधारित गतिविधियों और प्रतियोगिताओं को भी महत्व दिया जा रहा है।