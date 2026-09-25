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Yoga Championship : लखनऊ में मध्य कमान योग चैंपियनशिप 2026 का समापन, अग्निवीर कार्तिक शर्मा प्रथम

Yoga Championship 2026: लखनऊ में मध्य कमान योग चैंपियनशिप 2026 का समापन हुआ। विभिन्न फॉर्मेशनों के सैनिकों ने छह स्पर्धाओं में योग कौशल दिखाया, अग्निवीर कार्तिक शर्मा प्रथम रहे।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 25, 2026

योग चैंपियनशिप के दौरान पारंपरिक योग स्पर्धा में प्रदर्शन करते भारतीय सेना के जवान (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

योग चैंपियनशिप के दौरान पारंपरिक योग स्पर्धा में प्रदर्शन करते भारतीय सेना के जवान (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Yoga Competition: भारतीय सेना के मध्य कमान की ओर से आयोजित मध्य कमान योग चैंपियनशिप 2026 का शुक्रवार को 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, लखनऊ में सफलतापूर्वक समापन हुआ। चैंपियनशिप में मध्य कमान के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फॉर्मेशनों की टीमों और प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान सैनिकों ने योग के विभिन्न प्रारूपों में अपनी शारीरिक क्षमता, संतुलन, लचीलापन, सटीकता, एकाग्रता और अनुशासन का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। आयोजन के माध्यम से जहां सैनिकों को अपनी योग दक्षता प्रदर्शित करने का अवसर मिला, वहीं स्वस्थ और अनुशासित सैन्य जीवनशैली में योग की उपयोगिता भी रेखांकित हुई।

छह स्पर्धाओं में दिखा योग कौशल

मध्य कमान योग चैंपियनशिप के दौरान प्रतिभागियों के लिए योग की छह प्रमुख स्पर्धाएं आयोजित की गईं। इनमें पारंपरिक योग, आर्टिस्टिक सिंगल, रिदमिक पेयर, आर्टिस्टिक पेयर, पारंपरिक ग्रुप और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल रहे। प्रत्येक स्पर्धा में प्रतिभागियों को योगासन, शारीरिक संतुलन, शरीर की लचक, नियंत्रण और एकाग्रता के साथ निर्धारित प्रस्तुति को पूरा करना था। प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ-साथ जोड़ी और समूह स्तर पर भी शानदार समन्वय का परिचय दिया। विशेष रूप से रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक पेयर जैसी स्पर्धाओं में प्रतिभागियों के बीच तालमेल और सटीकता देखने को मिली। वहीं पारंपरिक एवं आर्टिस्टिक ग्रुप स्पर्धाओं में टीम भावना, सामूहिक अनुशासन और एक-दूसरे के साथ बेहतर समन्वय का प्रदर्शन किया गया।

अग्निवीर कार्तिक शर्मा ने हासिल किया पहला स्थान

चैंपियनशिप में अग्निवीर कार्तिक शर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न योग तकनीकों, आसनों और शारीरिक संतुलन का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए अपनी योग दक्षता का परिचय दिया। प्रतियोगिता के दौरान उनका प्रदर्शन शारीरिक नियंत्रण, एकाग्रता और अनुशासन का उदाहरण रहा। चैंपियनशिप में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों ने भी विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का माहौल पूरी तरह प्रतिस्पर्धात्मक रहा, लेकिन इसके साथ ही प्रतिभागियों में खेल भावना और एक-दूसरे से सीखने की भावना भी देखने को मिली। विभिन्न फॉर्मेशनों से आए सैनिकों के लिए यह आयोजन अपनी योग प्रतिभा को परखने और उसे बेहतर बनाने का अवसर बना।

शारीरिक दक्षता के साथ मानसिक मजबूती पर जोर

भारतीय सेना में सैनिकों की शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक दृढ़ता को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इसी दिशा में योग को सैनिकों के प्रशिक्षण और स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नियमित योग अभ्यास से शरीर की लचक और संतुलन को बेहतर बनाने के साथ एकाग्रता तथा मानसिक स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिलती है। सैन्य जीवन में सैनिकों को विभिन्न परिस्थितियों में लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना पड़ता है। ऐसे में योग अभ्यास उन्हें शरीर और मन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है। योग के माध्यम से सांसों पर नियंत्रण, एकाग्रता और शारीरिक नियंत्रण विकसित करने पर जोर दिया जाता है। यही कारण है कि सेना में योग आधारित गतिविधियों और प्रतियोगिताओं को भी महत्व दिया जा रहा है।

अनुशासन और टीम भावना का मंच

मध्य कमान योग चैंपियनशिप केवल व्यक्तिगत योग कौशल प्रदर्शित करने की प्रतियोगिता नहीं रही, बल्कि इसने सैनिकों के बीच टीम भावना और आपसी समन्वय को भी मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। विशेष रूप से जोड़ी और समूह स्पर्धाओं में प्रतिभागियों को एक-दूसरे की गति, मुद्रा और तालमेल के साथ प्रदर्शन करना पड़ा। ऐसे आयोजनों के माध्यम से सैनिकों को प्रतिस्पर्धी वातावरण में अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने का अवसर मिलता है। साथ ही अलग-अलग फॉर्मेशनों से आए प्रतिभागियों को एक-दूसरे के अनुभव और तकनीकों से सीखने का अवसर भी प्राप्त होता है। इस तरह चैंपियनशिप ने योग को प्रतियोगिता के साथ-साथ सामूहिक सीख और अनुभव साझा करने का माध्यम बनाया।

सैनिकों के समग्र स्वास्थ्य में योग की भूमिका

योग शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक संतुलन को मजबूत करने में भी सहायक माना जाता है। सैन्य जीवन में शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच मानसिक रूप से संतुलित रहना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में योग सैनिकों के लिए शारीरिक फिटनेस और मानसिक एकाग्रता बनाए रखने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। चैंपियनशिप के आयोजन ने इसी व्यापक उद्देश्य को सामने रखा। योग के विभिन्न आसनों और तकनीकों के माध्यम से सैनिकों में लचीलापन, संतुलन, शारीरिक नियंत्रण और एकाग्रता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। नियमित अभ्यास से शरीर की कार्यक्षमता को बनाए रखने और मानसिक दबाव के बीच स्थिरता विकसित करने में मदद मिल सकती है।

11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर बना आयोजन का केंद्र

लखनऊ स्थित 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित इस चैंपियनशिप में विभिन्न फॉर्मेशनों के प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आयोजन स्थल पर प्रतियोगिता के अनुरूप व्यवस्थाएं की गईं और प्रतिभागियों को अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध कराया गया। प्रतियोगिता के दौरान पारंपरिक योग से लेकर आधुनिक प्रस्तुति आधारित आर्टिस्टिक स्पर्धाओं तक विभिन्न रूप देखने को मिले। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि योग केवल व्यक्तिगत अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे समूह प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि के रूप में भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वस्थ सैन्य जीवन शैली का संदेश

मध्य कमान योग चैंपियनशिप 2026 का समापन सैनिकों में शारीरिक उत्कृष्टता, मानसिक दृढ़ता और अनुशासित जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य को रेखांकित करता है। प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी क्षमताओं को निखारने और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक रहने का अवसर मिला। आयोजन ने यह संदेश भी दिया कि सैन्य प्रशिक्षण में शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक संतुलन और एकाग्रता का महत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। योग इन दोनों पहलुओं को एक साथ साधने का माध्यम प्रदान करता है।

मध्य कमान की ओर से आयोजित यह चैंपियनशिप सैनिकों को निरंतर बेहतर शारीरिक एवं मानसिक क्षमता विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की एक कड़ी रही। 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में चैंपियनशिप के सफल समापन के साथ प्रतिभागियों ने योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सैन्य अनुशासन का परिचय दिया। अग्निवीर कार्तिक शर्मा का प्रथम स्थान हासिल करना प्रतियोगिता का प्रमुख आकर्षण रहा। आयोजन ने मध्य कमान के सैनिकों के बीच योग, फिटनेस, अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और टीम भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों को एक बार फिर सामने रखा।

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Updated on:

25 Sept 2026 04:12 pm

Published on:

25 Sept 2026 03:53 pm

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