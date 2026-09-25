World Tourism Day: बाबा नीब करोली सर्किट की आध्यात्मिक यात्रा शुरू, 30 पर्यटक जन्मस्थली से समाधि स्थल पहुंचेंगे

लखनऊ से रवाना होने के बाद यात्रा का पहला प्रमुख पड़ाव फर्रुखाबाद रहेगा। यहां पर्यटकों को बाबा नीब करोली आश्रम के दर्शन कराए जाएंगे। आश्रम से जुड़े आध्यात्मिक परिवेश और बाबा की साधना परंपरा से परिचित कराने के बाद दल संकिसा के लिए रवाना होगा। संकिसा में पर्यटकों को प्राचीन बौद्ध विरासत से रूबरू कराया जाएगा। यहां अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, प्राचीन बौद्ध अवशेष और मठों का भ्रमण कराया जाएगा। इस यात्रा में आध्यात्मिक पर्यटन के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी जोड़ा गया है। यही वजह है कि बाबा नीब करोली से जुड़े स्थलों के साथ संकिसा जैसी ऐतिहासिक भूमि को भी यात्रा कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे पर्यटकों को एक ही यात्रा में उत्तर प्रदेश की धार्मिक, आध्यात्मिक, बौद्ध और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर मिलेगा।