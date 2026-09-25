UP Politics: ज्ञानेश कुमार पर आरोपों का मुद्दा सेकेंडरी, जांच में तथ्य सही मिले तो कार्रवाई होगी: दारा सिंह चौहान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद उस समय और चर्चा में आया, जब रिपोर्टों में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के कामकाज से जुड़े विभिन्न फैसलों पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराई थीं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट में मतदाता सूची, नए मतदाताओं के पंजीकरण, फॉर्म-6 में बदलाव और निर्वाचन संबंधी डेटा के प्रबंधन जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों ने इन रिपोर्टों में बताए गए आंतरिक मतभेद के निष्कर्ष को खारिज किया है और कहा है कि आयोग के फैसले तीनों आयुक्तों की मंजूरी से सर्वसम्मति से लिए गए।