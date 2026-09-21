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Veer Lorik Legacy: बलिया में 4.97 करोड़ से बनेगा वीर लोरिक सभागार, नई पीढ़ी तक पहुंचेगी शौर्यगाथा

Veer Lorik Saga : बलिया में लोकनायक वीर लोरिक की गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए 4.97 करोड़ रुपये से आधुनिक सभागार और पुस्तकालय परिसर का निर्माण कराया जा रहा है।
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बलिया

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Ritesh Singh

Sep 21, 2026

लोकगाथाओं में वीरता और शौर्य के प्रतीक माने जाने वाले लोकनायक वीर लोरिक की प्रतिमा। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

लोकगाथाओं में वीरता और शौर्य के प्रतीक माने जाने वाले लोकनायक वीर लोरिक की प्रतिमा। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Veer Lorik Auditorium: पूर्वांचल की लोक संस्कृति, परंपराओं और लोकनायकों की वीरगाथाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। बलिया में लोकनायक वीर लोरिक की स्मृति और उनकी समृद्ध लोकगाथाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से करीब 4.97 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सभागार और पुस्तकालय परिसर का निर्माण कराया जा रहा है।

संस्कृति विभाग की ओर से कराए जा रहे इस प्रोजेक्ट की पहली किश्त के रूप में 1.36 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। यह परियोजना राजस्व ग्राम हसनपुरा, पोस्ट बिसौली, तहसील बांसडीह में आकार ले रही है। प्रस्तावित सभागार में एक साथ करीब 350 दर्शक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। परियोजना का उद्देश्य केवल एक भवन तैयार करना नहीं, बल्कि वीर लोरिक से जुड़ी लोकपरंपरा, कथाओं और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक माध्यमों के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

शुरू हुआ फाउंडेशन का काम

परियोजना के तहत 350 दर्शकों की क्षमता वाले सभागार के निर्माण के लिए फाउंडेशन का कार्य शुरू हो चुका है। भवन को आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। सभागार के सिविल निर्माण के साथ सुरक्षा मानकों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसे फायर-प्रूफ बनाया जाएगा, ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोकनाट्य, संगीत, नृत्य और अन्य आयोजनों के दौरान कलाकारों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभागार परिसर में जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इससे कार्यक्रमों के दौरान कलाकारों और दर्शकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। परियोजना में भवन की उपयोगिता के साथ-साथ दर्शकों और कलाकारों के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

मंच पर दिखेगी आधुनिक तकनीक

वीर लोरिक की गाथाओं को मंचीय प्रस्तुतियों के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए सभागार को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसमें साउंड रीइन्फोर्समेंट सॉल्यूशन लगाया जाएगा, जिससे सभागार के प्रत्येक हिस्से तक स्पष्ट और संतुलित ध्वनि पहुंच सके।इसके अलावा एचडी सिनेमैटिक प्रोजेक्शन सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से लोकगाथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जुड़ी दृश्य सामग्री को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जा सकेगा।

मंच को आकर्षक और कार्यक्रम के अनुरूप बनाने के लिए इंटेलिजेंट एलईडी स्टेज लाइटिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। मंच पर मोटराइज्ड कर्टन और फैब्रिकेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे विभिन्न तरह के सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान मंच की संरचना और प्रस्तुति को आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकेगा। सभागार में एकॉस्टिकल और इंटीरियर्स का विशेष कार्य भी कराया जाएगा, ताकि ध्वनि की गुणवत्ता बेहतर रहे और दर्शकों को कार्यक्रम देखने का अनुकूल वातावरण मिल सके।

भारतीय मानकों के अनुसार बनेगा भवन

सभागार का निर्माण आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाएगा। भवन की डिजाइन भारतीय मानकों यानी आईएस कोड के अनुरूप तैयार की जाएगी। निर्माण कार्यों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी की निर्धारित स्पेसिफिकेशन या संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाएगा। इससे भवन की मजबूती, सुरक्षा और दीर्घकालिक उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। परियोजना में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक सांस्कृतिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। सभागार के तैयार होने के बाद यहां स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं को अपनी प्रस्तुतियां आयोजित करने के लिए आधुनिक मंच उपलब्ध हो सकेगा।

लोक महाकाव्य ‘लोरिकायन’ के नायक हैं वीर लोरिक

बलिया की धरती से जुड़ी वीर लोरिक की पहचान केवल एक लोकनायक के रूप में नहीं, बल्कि भोजपुरी लोक परंपरा के प्रमुख नायक के तौर पर भी होती है। वीर लोरिक को भोजपुरी लोक महाकाव्य ‘लोरिकायन’ का प्रमुख पात्र माना जाता है। उनकी वीरता, शौर्य, साहस और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की कथाएं पूर्वांचल और भोजपुरी भाषी क्षेत्रों की लोक स्मृति में लंबे समय से जीवित हैं। लोकगाथाओं के अनुसार वीर लोरिक का जन्म बलिया जिले के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के गौरा गांव में हुआ था। उनकी असाधारण शक्ति और युद्ध कौशल से जुड़ी अनेक कथाएं लोकगीतों और मौखिक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही हैं।

अन्याय के खिलाफ संघर्ष की गाथा

वीर लोरिक की लोककथाओं में अत्याचार और अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष का विशेष उल्लेख मिलता है। लोकगाथाओं में सोनभद्र के अत्याचारी राजा से मंजरी की रक्षा करने और युद्ध में उसे पराजित करने का प्रसंग प्रमुख है। इसके बाद वीर लोरिक और मंजरी के विवाह की कथा भी लोक परंपरा में प्रसिद्ध हुई। इन कथाओं में वीर लोरिक को ऐसे योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कमजोर और पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं। उनकी गाथाओं में युद्ध और वीरता के साथ प्रेम, त्याग और सामाजिक मूल्यों के प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि समय बीतने के बावजूद उनकी लोकगाथाएं भोजपुरी सांस्कृतिक परंपरा में अपनी जगह बनाए हुए हैं।

तलवार के एक वार से काटा पत्थर

वीर लोरिक से जुड़ी सबसे चर्चित लोककथाओं में मारकुंडी घाटी का ‘वीर लोरिक पत्थर’ भी शामिल है। लोक मान्यता के अनुसार मंजरी के कहने पर वीर लोरिक ने अपनी तलवार के एक ही वार से विशाल पत्थर को दो हिस्सों में काट दिया था। आज यह पत्थर वीर लोरिक की वीरता और मंजरी के साथ जुड़ी प्रेम गाथा के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। इस तरह की लोक कथाएं केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि किसी क्षेत्र की सामाजिक स्मृति, लोकविश्वास और सांस्कृतिक पहचान को भी अपने भीतर समेटे रहती हैं।

बलिया में पहले से मौजूद हैं स्मृति चिह्न

बलिया में वीर लोरिक की स्मृति से जुड़े कई स्थल और संस्थान पहले से मौजूद हैं। इनमें वीर लोरिक अखाड़ा, उनकी प्रतिमा और वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अब हसनपुरा में बनने वाला आधुनिक सभागार और पुस्तकालय इस विरासत को एक नए मंच से जोड़ने की दिशा में कदम माना जा रहा है। सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ वीर लोरिक और उनसे जुड़ी लोक परंपराओं पर आधारित प्रस्तुतियां, व्याख्यान, लोकगीत और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इससे स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए बेहतर मंच मिल सकता है।

युवाओं को लोक संस्कृति से जोड़ने की कोशिश

परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी स्थानीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना भी है। बदलते समय और डिजिटल माध्यमों के विस्तार के बीच लोकगाथाओं को नए रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। आधुनिक प्रोजेक्शन, साउंड और लाइटिंग की सुविधा वाले सभागार के जरिए इन कथाओं को आकर्षक तरीके से युवाओं तक पहुंचाया जा सकता है। पुस्तकालय के निर्माण से वीर लोरिक के जीवन, लोकगाथाओं और पूर्वांचल की सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित सामग्री को संरक्षित और उपलब्ध कराने का अवसर भी मिलेगा। इससे शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों, कलाकारों और लोक संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है।

संस्कृति मंत्री बोले- लोकगाथाएं हमारी विरासत

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महापुरुष वीर लोरिक की वीरता और उनकी लोकगाथाएं उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी गाथाएं साहस, शौर्य और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महापुरुषों और लोकनायकों से जुड़ी विरासत को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। बलिया के हसनपुरा में सभागार और पुस्तकालय का निर्माण इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे वीर लोरिक के जीवन, शौर्य और लोकगाथाओं को संरक्षित करने के साथ उनकी विरासत को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।

लोकगाथा को मिलेगा आधुनिक मंच

बलिया में बनने वाला यह परिसर आने वाले समय में केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थल नहीं, बल्कि लोकनायक वीर लोरिक की स्मृति और पूर्वांचल की लोक संस्कृति का केंद्र बन सकता है। 350 दर्शकों की क्षमता, आधुनिक साउंड सिस्टम, एचडी प्रोजेक्शन और इंटेलिजेंट स्टेज लाइटिंग जैसी सुविधाओं से लैस सभागार में लोक कला को आधुनिक प्रस्तुति शैली के साथ दर्शकों के सामने रखा जा सकेगा। 4.97 करोड़ रुपये की यह परियोजना पूरी होने के बाद वीर लोरिक की गाथाओं को संरक्षित करने के साथ स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बलिया की मिट्टी से निकली वीरता और लोक परंपरा की यह कहानी नई पीढ़ी तक आधुनिक माध्यमों के जरिए पहुंचे और आने वाले समय में भी लोक स्मृति का हिस्सा बनी रहे।

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Updated on:

21 Sept 2026 02:24 pm

Published on:

21 Sept 2026 02:24 pm

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