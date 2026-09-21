Veer Lorik Legacy: बलिया में 4.97 करोड़ से बनेगा वीर लोरिक सभागार, नई पीढ़ी तक पहुंचेगी शौर्यगाथा

बलिया में बनने वाला यह परिसर आने वाले समय में केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थल नहीं, बल्कि लोकनायक वीर लोरिक की स्मृति और पूर्वांचल की लोक संस्कृति का केंद्र बन सकता है। 350 दर्शकों की क्षमता, आधुनिक साउंड सिस्टम, एचडी प्रोजेक्शन और इंटेलिजेंट स्टेज लाइटिंग जैसी सुविधाओं से लैस सभागार में लोक कला को आधुनिक प्रस्तुति शैली के साथ दर्शकों के सामने रखा जा सकेगा। 4.97 करोड़ रुपये की यह परियोजना पूरी होने के बाद वीर लोरिक की गाथाओं को संरक्षित करने के साथ स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बलिया की मिट्टी से निकली वीरता और लोक परंपरा की यह कहानी नई पीढ़ी तक आधुनिक माध्यमों के जरिए पहुंचे और आने वाले समय में भी लोक स्मृति का हिस्सा बनी रहे।