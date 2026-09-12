Demand justice for father death: पिता की आखिरी चीखें आंखों के सामने गूंजती रहीं, बेटी रोती रही, अब इंसाफ के लिए बुलडोजर और एनकाउंटर मांग रही

मृतक की बड़ी बेटी कृतिका सिंह ने पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना के दौरान दबंग हमलावर रामकरण कथित तौर पर गाली-गलौज कर रहा था। परिवार की ओर से इसका विरोध किया गया। कृतिका के अनुसार, जब उसके चाचा मंजेश सिंह ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। चाचा पर हमला होते देख उसके पिता अमरेश बहादुर सिंह उन्हें बचाने के लिए आगे आए। आरोप है कि हमलावर ने उन पर भी चाकू से वार कर दिया। चाकू लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल होकर अंधेरे में गिर पड़े। कृतिका का कहना है कि वह अपनी बहन रितिका के साथ दोनों को बचाने के लिए लगातार चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके पिता पर चाकू से हमला होता रहा।