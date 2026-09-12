UP Politics: काशी में जलभराव पर अखिलेश का तंज, बोले विदेशी पर्यटकों के सामने पानी-पानी हुआ विकास मॉडल

akhilesh yadav varanasi waterlogging: वाराणसी में बारिश के बाद जलभराव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए काशी की जल निकासी व्यवस्था और विकास मॉडल पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने काशी को ‘प्रधान नगरी’ बताते हुए कहा कि विदेशी पर्यटकों के सामने देश की यह प्रमुख नगरी जलमग्न विकास की तस्वीर पेश कर रही है।