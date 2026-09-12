सुबह लखनऊ, शाम को दिल्ली, योगी के आज के कार्यक्रम पर क्यों टिकी सबकी नजर

CM Yogi Latest News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दिन राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक बेहद व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री लखनऊ में पत्रकारों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित पांचवें गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सुबह 11 बजे प्रेस वार्ता कर आगामी अभियान की रूपरेखा और उससे जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। दिन के दूसरे पहर मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होंगे, जहां भारत मंडपम में आयोजित BRICS सम्मेलन में शामिल होंगे।