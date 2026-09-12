सुबह लखनऊ, शाम को दिल्ली, योगी के आज के कार्यक्रम पर क्यों टिकी सबकी नजर

सेवा संकल्प अभियान से BRICS सम्मेलन तक, आज बेहद व्यस्त रहेगा सीएम योगी का दिन (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
CM Yogi Latest News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दिन राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक बेहद व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री लखनऊ में पत्रकारों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित पांचवें गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सुबह 11 बजे प्रेस वार्ता कर आगामी अभियान की रूपरेखा और उससे जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। दिन के दूसरे पहर मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होंगे, जहां भारत मंडपम में आयोजित BRICS सम्मेलन में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में पत्रकार बंधुओं से संवाद करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लंबे सार्वजनिक जीवन, सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को सामने रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री का यह संवाद ‘सेवा संकल्प अभियान’ को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की उपलब्धियों और देश के विकास में उनके योगदान को जनता तक पहुंचाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पत्रकारों के साथ संवाद के दौरान अभियान की भावना, उद्देश्य और आगामी कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित पांचवें गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पुस्तक महोत्सव को राजधानी में साहित्य, संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों, युवाओं और पुस्तक प्रेमियों को साहित्य से जोड़ने के साथ पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।
गोमती पुस्तक महोत्सव में विभिन्न विषयों और भाषाओं की पुस्तकों के साथ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के हाथों महोत्सव का शुभारंभ राजधानी के साहित्यिक और शैक्षणिक वातावरण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है।
लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां सुबह 11 बजे उनकी प्रेस वार्ता प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राजनीतिक गलियारों की भी नजर रहेगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जाने वाले अभियान की विस्तृत जानकारी देंगे।
प्रेस वार्ता के दौरान आगामी अभियान के कार्यक्रमों, उसकी प्राथमिकताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी मुख्यमंत्री जानकारी साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का पत्रकारों से संवाद ऐसे समय में हो रहा है, जब भाजपा संगठन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जनता के बीच ले जाने की व्यापक तैयारी की जा रही है।
सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को जनता तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश में होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी साझा कर सकते हैं।
भाजपा के लिए यह अभियान संगठनात्मक स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ने और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन से संबंधित उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता में अभियान से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं के सामने आने की संभावना है।
लखनऊ में निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित BRICS सम्मेलन में मुख्यमंत्री की भागीदारी प्रस्तावित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी।
भारत की मेजबानी में आयोजित BRICS सम्मेलन को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। सम्मेलन के दौरान आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, तकनीक, विकास और वैश्विक चुनौतियों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस आयोजन में मौजूदगी उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
BRICS जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक संभावनाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों में निवेश, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर लगातार जोर देती रही है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की मौजूदगी वाले आयोजन में मुख्यमंत्री की भागीदारी राज्य की विकास क्षमता को राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत करने का अवसर भी दे सकती है।
मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को लेकर सरकार लगातार अपनी नीतियों को आगे बढ़ारही है। हालांकि सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री की भूमिका और कार्यक्रमों से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक रूप से सामने आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी।
इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में डॉ. भागवत के राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना के लिए किए जा रहे कार्यों को प्रेरणादायी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मोहन भागवत का जीवन राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना के प्रति समर्पित है। उनका जीवन सभी को ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ मां भारती की सेवा में निरंतर सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है।
अपने संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्रीराम से डॉ. मोहन भागवत के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री का यह संदेश संघ परिवार और उससे जुड़े सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने डॉ. भागवत के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए राष्ट्र सेवा के उनके संकल्प की सराहना की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम लखनऊ से दिल्ली तक कई महत्वपूर्ण गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान को लेकर पत्रकारों से संवाद होगा। इसके बाद गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ और भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता होगी। दोपहर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होकर भारत मंडपम में आयोजित BRICS सम्मेलन में शामिल होंगे।
राजनीतिक गतिविधियों के साथ साहित्यिक आयोजन और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी से मुख्यमंत्री का पूरा दिन बेहद व्यस्त रहेगा। लखनऊ में जहां वह पार्टी और सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश देंगे, वहीं दिल्ली में उनकी मौजूदगी वैश्विक स्तर के आयोजन का हिस्सा बनेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम पर राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों की नजर बनी रहेगी।
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