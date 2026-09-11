‘मुझ पर हमला हुआ तो सांसद चंद्रशेखर होंगे जिम्मेदार’ कौन हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी? MP पर लगा चुकी हैं गंभीर आरोप

रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में की गई शिकायत में चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके अनुसार, चंद्रशेखर आजाद ने शादी का भरोसा देकर उनके साथ भावनात्मक और शारीरिक शोषण किया तथा अपनी शादीशुदा स्थिति उनसे छिपाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक अभियानों में उनका इस्तेमाल किया गया। रोहिणी के दावे के मुताबिक, 2024 में चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उनके सामने 'कॉन्ट्रैक्ट मैरिज' का प्रस्ताव रखा था। रोहिणी का आरोप है कि इस प्रस्ताव का विरोध करने पर उन्हें निजी तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी दी गई। उन्होंने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को पत्र लिखे जाने की बात कही।