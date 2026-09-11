CM Yogi ने दिए बड़े निर्देश: यूपी में 681 प्रमुख मार्ग होंगे गड्ढामुक्त, बारिश बाद होगा स्थायी नवीनीकरण

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का एक कारण अत्यधिक बारिश और जलभराव है, लेकिन इसके अलावा कई निर्माणाधीन परियोजनाओं के कारण भी सड़कों पर दबाव बढ़ा है। एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से भी कुछ मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन मार्गों की स्थिति का विभागवार सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान की जाएगी और फिर संबंधित विभागों के लिए गड्ढा मुक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया में तेजी और बेहतर समन्वय की जरूरत बताई।