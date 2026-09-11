देशभर में बैंक हड़ताल शुरू, लखनऊ में भी प्रदर्शन: 5-डे वर्किंग समेत कई मांगों पर अड़े कर्मचारी

बैंक यूनियनों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। 28 से 30 सितंबर कीतीन दिवसीय हड़ताल के बाद 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। इस तरह सितंबर और अक्टूबर में बैंकिंग सेवाओं पर लगातार दबाव की स्थिति बन सकती है। फिलहाल शुक्रवार की एकदिवसीय हड़ताल के कारण देशभर में बैंकिंग सेवाओं पर असर दिखाई दे रहा है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बैंक कर्मचारी संगठित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब निगाह इस बात पर है कि सरकार और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या आंदोलन अगले चरण में प्रवेश करता है।