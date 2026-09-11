11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

मायावती ने निकाला तो आकाश आनंद के लिए समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया हाथ! BSP से निष्कासन पर क्या बोले सपा नेता?

Akash Anand BSP Expulsion: बसपा से आकाश आनंद के निष्कासन के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। सपा ने इसे मायावती का आंतरिक मामला बताया, लेकिन साथ ही आकाश आनंद को पार्टी में आने का खुला प्रस्ताव भी दिया है। वहीं कांग्रेस ने मायावती पर निशाना साधा है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Sep 11, 2026

Akash Anand

आकाश आनंद और मायावती। (IANS Photo)

Akash Anand BSP Expulsion: बहुजन समाज पार्टी (BSP) से आकाश आनंद के निष्कासन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के नेताओं ने मायावतीके फैसले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा ने जहां मायावती के फैसले को उनका पारिवारिक और आंतरिक मामला बताया, वहीं आकाश आनंद के लिए पार्टी के दरवाजे खुले होने की बात कही। कांग्रेस ने मायावती पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने का काम उनकी सगी बुआ ने किया है।

सपा बोली- मायावती का पारिवारिक मामला

मायावती द्वारा आकाश आनंद को बसपा से निष्कासित किए जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह मायावती का पारिवारिक मामला है। उन्होंने कहा कि किसी के पारिवारिक या आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना सामाजिक मूल्यों के विपरीत है। अवधेश प्रसाद ने इस मामले में सपा की ओर से किसी तरह की टिप्पणी करने से दूरी बनाए रखी।

आकाश आनंद को सपा ने दिया पार्टी में आने का ऑफर

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही इसे बसपा का आंतरिक मामला बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि सपा इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हालांकि, उन्होंने आकाश आनंद को सपा में आने का खुला प्रस्ताव देते हुए कहा कि अगर वह कहीं और अपना राजनीतिक ठिकाना तलाश रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है।

अमीक जामेई ने गिनाया लाल-नीले गठजोड़ का इतिहास

सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने मायावती के प्रति सम्मान जताते हुए उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की राजनीति और समाजवादी पार्टी-बसपा के पुराने संबंधों का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि मायावती देश की वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी उनके प्रति सम्मान रखते हैं। उन्होंने लाल और नीले रंग के राजनीतिक जुड़ाव को सामाजिक न्याय की राजनीति से जोड़ते हुए मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के बीच रहे राजनीतिक संबंधों का भी उल्लेख किया।

2027 चुनाव को लेकर सपा ने साधा निशाना

अमीक जामेई ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि लाल और नीले रंग को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाल रंग क्रांति और इंकलाब का प्रतीक है, जबकि नीला रंग सामाजिक न्याय, बंधुत्व और एकता का रंग है।

उन्होंने दावा किया कि दोनों विचारधाराओं पर हमले हो रहे हैं और समाजवादी छात्रसंघ ने भी नीला रंग अपना लिया है। जामेई ने कहा कि 2027 में जेन-जी, छात्रों और युवाओं के सहयोग से सरकार को हटाने के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे।

कांग्रेस ने मायावती पर बोला हमला

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आकाश आनंद के बसपा से निष्कासन को लेकर मायावती पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मायावती के रहते आकाश आनंद को किसी राजनीतिक विरोधी की जरूरत नहीं है। राजपूत ने आरोप लगाया कि मायावती अपने भतीजे को प्रताड़ित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अपना चाचा कहा था, इसलिए वह कांग्रेस के लिए भी भतीजे की तरह हैं।

'आकाश के राजनीतिक करियर को खत्म करने का काम हुआ'

सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को खत्म करने का काम उनकी सगी बुआ ने किया है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य प्रभावित होने की बात है और अब उन्हें खुद तय करना होगा कि आगे की राजनीति किस तरह करनी है। आकाश आनंद के बसपा से निष्कासन के बाद सपा की ओर से पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव और कांग्रेस की ओर से मायावती पर निशाना साधे जाने से उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

आकाश आनंद को BSP से निकालने पर लोगों की प्रतिक्रिया; एक यूजर ने लिखा- ‘जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है’

ये भी पढ़ें
akash anand bsp mayawati expulsion public reaction on social media

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2026 02:48 pm

Published on:

11 Sept 2026 02:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मायावती ने निकाला तो आकाश आनंद के लिए समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया हाथ! BSP से निष्कासन पर क्या बोले सपा नेता?

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: सीकर में कांग्रेस प्रत्याशी का बेटा सहित 3 फर्जी वोटर्स पकड़े, सिरोही में भाइयों के बीच हाथापाई

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आकाश आनंद के निष्कासन के बाद मायावती का बड़ा हमला, अशोक सिद्धार्थ के संन्यास पर खोले कई राज, कांग्रेस-सपा को भी घेरा

Mayawati, Ashok Siddharth, Akash Anand,
लखनऊ

CM योगी समेत प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता होंगे शामिल, BL संतोष के दौरे से बढ़ी सियासी हलचल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक में संगठन और आगामी राजनीतिक रणनीति पर मंथन (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

मायावती का सपा-कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोलीं- नीला रंग अपनाने से नहीं बदलेगी सोच, पहले दिल और दिमाग साफ करें

Mayawati Statement, BSP News, BR Ambedkar, Kanshi Ram, UP Politics, Dalit Politics, UP News in Hindi, मायावती, बसपा, भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, यूपी राजनीति, यूपी न्यूज, UP Politics, UP Election 2027, Mayawati
लखनऊ

यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले तीन घंटे रहें सावधान

बारिश के दौरान छाया सन्नाटा (फोटो सोर्स :Ritesh Singh )
लखनऊ

यूपी में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS और 6 PCS अफसरों का तबादला, बदले कई जिलों के अधिकारी

Yogi Adityanath on Akhilesh Yadav
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.