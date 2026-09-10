आकाश आनंद को BSP से निकालने पर लोगों की प्रतिक्रिया; एक यूजर ने लिखा- ‘जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है’

Akash Anand and Mayawati Latest News:बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। मायावती ने आकाश आनंद की BSP की प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी है। इससे पहले 3 सितंबर 2026 को उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से हटा दिया गया था। मायावती के इस फैसले के बाद BSP के भीतर आकाश आनंद की राजनीतिक भूमिका पूरी तरह खत्म हो गई है। पार्टी से उनके निष्कासन के पीछे उनके रुख और पारिवारिक संबंधों को लेकर मायावती की नाराजगी को अहम वजह माना जा रहा है। आकाश आनंद को BSP से निकालने पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।