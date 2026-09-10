आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने लिया राजनीति से संन्यास, मायावती बोलीं- फैसला बहुत देर से लिया, लेकिन सही कदम

अशोक सिद्धार्थ पर आरोप लगते रहे हैं कि वह पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और आकाश आनंद को गुमराह कर रहे थे। अपने पत्र में उन्होंने इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध और कांशीराम की कसम खाकर कहा कि उन्होंने कभी पार्टी के हित के खिलाफ कोई काम नहीं किया। आकाश आनंद को लेकर उन्होंने लिखा कि आकाश आनंद मेरे दामाद होने से पहले आपके भतीजे हैं और आनंद भाई के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून है, उन्होंने जिंदगी के दो दशक आपकी छत्रछाया में बिताए हैं। मुझ जैसा मामूली कार्यकर्ता भला उनको क्या गुमराह कर पाएगा।