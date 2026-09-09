9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘अब प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर आंगनवाड़ी के बच्चों को भी मिलेगी यूनिफॉर्म!’ सीएम योगी का बड़ा ऐलान

Yogi Adityanath: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी मुफ़्त यूनिफॉर्म/ड्रेस देने का बड़ा ऐलान किया है। मानदेय और स्वास्थ्य बीमा के बाद इस फैसले से आंगनवाड़ी केंद्रों की तस्वीर बदलेगी। पूरी रिपोर्ट पढ़ें...
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 09, 2026

CM Yogi Adityanath

सीएम योगी का बड़ा ऐलान! Image - X/@CMOfficeUP

CM Yogi Uniform Announcement Anganwadi Children:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को काशी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नौवें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब प्राइमरी और परिषदीय स्कूलों की तर्ज पर आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को भी दो-दो सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे।

पोषण के साथ शिक्षा की पाठशाला बनेंगे केंद्र

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्या के साथ रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्रीय पोषण माह का आधिकारिक शुभारंभ किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल पोषण सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि आंगनवाड़ी केंद्रों को शिक्षा की पाठशाला के रूप में भी विकसित करना है।

70 हजार केंद्रों का कायाकल्प और नया स्वरूप

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 से पहले प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति दयनीय थी। उनके कार्यकाल में ठोस प्रयासों से इनमें व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश के करीब 70 हजार आंगनवाड़ी केंद्रों को नया स्वरूप दिया गया है। अब ये केंद्र सिर्फ पोषण केंद्र नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास और प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र भी बन गए हैं।

कार्यकर्ताओं का मानदेय चार गुना और स्वास्थ्य बीमा कवर

सीएम योगी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में हुई वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले कार्यकर्ताओं को मात्र तीन हजार रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे चार गुना बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर भी उपलब्ध कराया गया है।

राज्यों के स्टॉलों का निरीक्षण और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कन्वेंशन सेंटर परिसर में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा और गोरखपुर के आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रस्तुतियों को देखा तथा वहां की कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। बच्चों के विकास, पोषण, शिक्षा और देखभाल संबंधी उनकी सफलता की कहानियां सुनीं।

देशभर के 2 लाख केंद्रों का अपग्रेडेशन और जन अभियान

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देशभर के दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम केंद्रों में अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने काशी से सुपोषित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही। राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि पिछले आठ वर्षों के राष्ट्रीय पोषण माह में जन जागरूकता से जुड़े 150 करोड़ से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

जन भागीदारी से ही संभव होगा पूर्ण पोषण

प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्या ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बिना समाज की भागीदारी के बच्चों को पूर्ण रूप से पोषित नहीं किया जा सकता। आंगनवाड़ी बहनों पर बच्चों के पोषण और देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी है।

यह ऐलान प्रदेश के लाखों छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने और शिक्षा-पोषण दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

सियासत का ‘न्यू लुक’: नीली वर्दी से यूथ वोट पर अखिलेश की नजर

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 09:17 pm

Published on:

09 Sept 2026 09:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘अब प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर आंगनवाड़ी के बच्चों को भी मिलेगी यूनिफॉर्म!’ सीएम योगी का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Noida DM Medha Roopam: जिस केस में DM मेधा रूपम पर लगा जुर्माना, उसके खिलाफ SC जाएगी UP सरकार; जानिए पूरा मामला

DM Medha Roopam, UP Government, Supreme Court, Akriti Chaudhary NSA Case, Allahabad High Court, UP News
लखनऊ

कौन हैं अशोक सिद्धार्थ, जिनके संन्यास के बाद आकाश आनंद की BSP में हो सकती है वापसी?

Akash Anand BSP Mayawati News Mayawati Akash Anand
लखनऊ

मायावती का बड़ा बयान; अशोक सिद्धार्थ राजनीति से लें संन्यास, तभी हो सकेगी आकाश आनंद की वापसी

Mayawati, BSP, Akash Anand, Ashok Siddharth, UP Assembly Election 2027
लखनऊ

‘हिंदू-मुस्लिम दंगे कराना चाहती है सरकार’, मस्जिद विवाद पर अजय राय का सीएम योगी पर बड़ा हमला

Ajay Rai
लखनऊ

सियासत का ‘न्यू लुक’: नीली वर्दी से यूथ वोट पर अखिलेश की नजर

Akhilesh Yadav
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.