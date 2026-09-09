‘अब प्राइमरी स्कूलों की तर्ज पर आंगनवाड़ी के बच्चों को भी मिलेगी यूनिफॉर्म!’ सीएम योगी का बड़ा ऐलान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्या के साथ रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्रीय पोषण माह का आधिकारिक शुभारंभ किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल पोषण सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि आंगनवाड़ी केंद्रों को शिक्षा की पाठशाला के रूप में भी विकसित करना है।