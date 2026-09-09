‘हिंदू-मुस्लिम दंगे कराना चाहती है सरकार’, मस्जिद विवाद पर अजय राय का सीएम योगी पर बड़ा हमला

अजय राय ने कहा, 'सरकार लगातार राज्य में दंगे कराना चाहती है। कैसे हिंदू-मुस्लिम दंगे हो सकते हैं, कैसे आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रयोग के तहत उन्होंने सहारनपुर में यह किया। पहले मुजफ्फरनगर में प्रयोग किया, वाराणसी में कई मस्जिदों को तोड़ा और नष्ट किया। अब मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद को नोटिस जारी किया गया है। संभल में क्या हुआ, आपने देखा। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी विकास नहीं कर पाए हैं।' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के बजाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर ध्यान दे रही है।