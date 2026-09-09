UP Weather News: उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी, 37 जिलों में 3.53 लाख लोग प्रभावित; गंगा खतरे के निशान के करीब

कानपुर और कानपुर देहात में पांडु नदी के उफान ने स्थिति को बेहद गंभीर बना दिया है। यहां करीब 40 हजार लोग प्रभावित हुए हैं और एक हजार से अधिक मकान पानी की चपेट में आ गए हैं। कई जगहों पर तो हालात इतने खराब हैं कि घरों के अंदर 6 फीट तक पानी भर गया है। वहीं कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बैराज पर चेतावनी का निशान पार कर चुका है। बैराज के अपस्ट्रीम में जलस्तर 114.41 मीटर दर्ज किया गया जबकि खतरे का निशान 115 मीटर है। ऊपरी बैराजों से 5.44 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कटरी क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है।