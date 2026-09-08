UP Home Guard PET 2026: यूपी होमगार्ड पीईटी के नए एडमिट कार्ड 10 सितंबर को होंगे जारी, जानिए पूरी डिटेल

UP Home Guard Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड भर्ती के तहत होने वाले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड के नए नोटिस के अनुसार अब इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 10 सितंबर, 2026 को आधिकारिक पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। पूर्व में यह प्रवेश पत्र 7 सितंबर को जारी किए जाने थे और परीक्षा 8 सितंबर से प्रस्तावित थी लेकिन मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए तारीखों में बदलाव किया गया है।