UP Home Guard PET 2026: यूपी होमगार्ड पीईटी के नए एडमिट कार्ड 10 सितंबर को होंगे जारी, जानिए पूरी डिटेल

UP Home Guard PET 2026 (Image: Official Website)
UP Home Guard Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड भर्ती के तहत होने वाले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड के नए नोटिस के अनुसार अब इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 10 सितंबर, 2026 को आधिकारिक पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। पूर्व में यह प्रवेश पत्र 7 सितंबर को जारी किए जाने थे और परीक्षा 8 सितंबर से प्रस्तावित थी लेकिन मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए तारीखों में बदलाव किया गया है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) का आयोजन प्रदेश भर की विभिन्न प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (PAC) वाहिनियों और रिजर्व पुलिस लाइंस के मैदानों पर किया जाएगा। मौसम और बारिश के कारण मैदानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि अभ्यर्थियों को दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षण में किसी तरह की असुविधा न हो।
यूपीपीआरपीबी की ओर से 10 सितंबर, 2026 को आधिकारिक पोर्टल पर नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपने संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। नए एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, नई तारीख और रिपोर्टिंग समय का पूरा विवरण दर्ज होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और तय समय पर केंद्र पर पहुंचें।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के दौरान उम्मीदवारों को दौड़ के निर्धारित मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा:
जो भी अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा में दौड़ पूरी करने में असफल रहेंगे, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और वे अंतिम मेरिट सूची में स्थान नहीं बना सकेंगे।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पहले जारी किए गए प्रवेश पत्र अब पूरी तरह अमान्य माने जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों को 10 सितंबर को जारी होने वाला संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ही परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य होगा। बिना नए प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने को कहा गया है।
बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन व्यवस्था भी की है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आती है तो वे हेल्पलाइन नंबर 08065075069 पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नए प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र के पते की भलीभांति जांच कर लें।
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