लखनऊ में आयुष इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन, 25 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड की मांग तेज

प्रदर्शनकारियों की निगाह अब उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक की ओर टिकी हुई है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामलों में सक्रिय रहने वाले उपमुख्यमंत्री से आयुष इंटर्न डॉक्टरों को उम्मीद है कि उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाएगा और सरकार के स्तर पर इस संबंध में सकारात्मक पहल की जाएगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल विरोध प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि सरकार तक अपनी वास्तविक समस्या पहुंचाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर विचार करते हुए जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।