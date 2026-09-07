कौन हैं हीरा ठाकुर? BJP छोड़ कांग्रेस में पहुंचे, BSP के टिकट पर दो बार रहे MLC

अब 7 सितंबर 2026 को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद हीरा ठाकुर ने अपने राजनीतिक सफर में एक और बड़ा मोड़ लिया है। BSP, SP, BJP, Congress का यह सफर उन्हें यूपी की उन राजनीतिक हस्तियों में शामिल करता है, जिन्होंने अलग-अलग दौर में अलग-अलग दलों के साथ काम किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनका कांग्रेस में जाना कितना राजनीतिक असर डालता है, यह आने वाले समय में साफ होगा। खासकर लखीमपुर खीरी और पिछड़ा वर्ग की राजनीति में उनकी सक्रियता कांग्रेस के लिए कितनी उपयोगी साबित होती है, इस पर भी नजर रहेगी।