UP Politics: कौन होगा BJP का CM चेहरा? यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने क्या दिया जवाब

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (IANS Photo)
UP Politics: उत्तर प्रदेशमें 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर BJP की तैयारियां तेज हैं। चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बना हुआ है। क्या BJP एक बार फिर मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी या पार्टी किसी नए चेहरे को आगे करेगी? इस सवाल पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिलचस्प जवाब दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कुल 6 बड़े नेताओं के नाम गिनाए हैं।
एक निजी चैनल से बातचीत में पंकज चौधरी से जब 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला BJP का संसदीय बोर्ड करता है।
पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वह भी पार्टी का चेहरा हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया।
उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पार्टी का बड़ा चेहरा हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी उन्होंने गिनाया। पंकज चौधरी ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल किया।
इस तरह पंकज चौधरी के बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम सामने आए।
बातचीत के दौरान जब पंकज चौधरी से पूछा गया कि क्या वह खुद भी बीजेपी के चेहरे हैं, तो उन्होंने कहा कि वह भी एक चेहरा हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के खुद निर्णय लेने से कुछ तय नहीं होता।
पंकज चौधरी ने कहा कि फिलहाल पार्टी का पहला उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। उन्होंने संकेत दिया कि चुनाव में व्यक्तिगत दावेदारी से ज्यादा पार्टी का सामूहिक नेतृत्व और संगठन महत्वपूर्ण है।
अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि वह 7 बार सांसद बनने के बाद मंत्री बने। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें 9 बार टिकट दिया और यह उनके लिए पार्टी का एहसान है। उन्होंने इसके लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया।
पंकज चौधरी ने कहा कि मंत्री बनाने का फैसला भी पार्टी ने किया और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का निर्णय भी पार्टी का है। ऐसे में आगे पार्टी जो फैसला करेगी, वह उसके साथ खड़े रहेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी जो भी फैसला लेगी, सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे उसी लाइन पर आगे बढ़ें।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे और मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाएगा। बीजेपी सामूहिक रूप से चुनाव लड़ती है और चुनाव के बाद यह तय किया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को संभालेगा।
पंकज चौधरी के बयान से यह साफ है कि बीजेपी फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अंतिम घोषणा की स्थिति में नहीं है। पार्टी नेतृत्व का अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड पर छोड़ा गया है। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष का जोर संगठन और चुनावी जीत पर है। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के संभावित नेतृत्व चेहरे को लेकर चर्चा आगे भी जारी रहने की संभावना है।
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