UP Politics: कौन होगा BJP का CM चेहरा? यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने क्या दिया जवाब

पंकज चौधरी के बयान से यह साफ है कि बीजेपी फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अंतिम घोषणा की स्थिति में नहीं है। पार्टी नेतृत्व का अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड पर छोड़ा गया है। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष का जोर संगठन और चुनावी जीत पर है। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के संभावित नेतृत्व चेहरे को लेकर चर्चा आगे भी जारी रहने की संभावना है।