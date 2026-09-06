School Closed: यूपी के कई जिलों में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

एआई तस्वीर
UP School Closed:उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए जिलाधिकारियों ने सोमवार 7 सितंबर को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं बिजनौर में डीएम ने प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
बरेली में डीएम अविनाश सिंह के आदेश पर कक्षा एक से आठवीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों में अवकाश रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई के साथ परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। कुछ प्राइवेट स्कूलों जैसे जीआरएम स्कूल की सभी शाखाएं, माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल और पद्मावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं तक की छुट्टी घोषित की गई है।
पीलीभीत में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर कक्षा एक से आठ तक के बच्चों का अवकाश रहेगा। रविवार को हुई बारिश से स्कूलों और उनके रास्तों में जलभराव हो गया था। शाहजहांपुर में भी डीएम ने आठवीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। बीएसए के निर्देशों के तहत सभी बोर्ड के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सहायता प्राप्त स्कूलों में सोमवार को अवकाश रहेगा।
बिजनौर में मौसम विभाग की चेतावनी और लगातार बारिश के चलते डीएम ने प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को 7 सितंबर को बंद रखने का आदेश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कसाना ने बताया कि जलभराव और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बरेली में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। बीते 24 घंटे में 15 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई। तापमान भी सामान्य से कम रहा। कानपुर और बिजनौर में बारिश से मकान गिरने की घटनाएं भी हुईं, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है।
प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को स्कूल न भेजें। जलभराव वाले इलाकों में सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है। भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना के बीच इन जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
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