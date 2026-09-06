6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

School Closed: यूपी के कई जिलों में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

UP School Closed: प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को स्कूल न भेजें। जलभराव वाले इलाकों में सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 06, 2026

school holidays

एआई तस्वीर

UP School Closed:उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए जिलाधिकारियों ने सोमवार 7 सितंबर को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं बिजनौर में डीएम ने प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

बरेली में आठवीं तक अनिवार्य छुट्टी

बरेली में डीएम अविनाश सिंह के आदेश पर कक्षा एक से आठवीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों में अवकाश रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई के साथ परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। कुछ प्राइवेट स्कूलों जैसे जीआरएम स्कूल की सभी शाखाएं, माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल और पद्मावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं तक की छुट्टी घोषित की गई है।

पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी समान आदेश

पीलीभीत में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर कक्षा एक से आठ तक के बच्चों का अवकाश रहेगा। रविवार को हुई बारिश से स्कूलों और उनके रास्तों में जलभराव हो गया था। शाहजहांपुर में भी डीएम ने आठवीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। बीएसए के निर्देशों के तहत सभी बोर्ड के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सहायता प्राप्त स्कूलों में सोमवार को अवकाश रहेगा।

बिजनौर में 12वीं तक स्कूल बंद

बिजनौर में मौसम विभाग की चेतावनी और लगातार बारिश के चलते डीएम ने प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को 7 सितंबर को बंद रखने का आदेश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कसाना ने बताया कि जलभराव और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मौसम विभाग का अलर्ट और बारिश का असर

मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बरेली में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। बीते 24 घंटे में 15 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई। तापमान भी सामान्य से कम रहा। कानपुर और बिजनौर में बारिश से मकान गिरने की घटनाएं भी हुईं, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है।

अभिभावकों और स्कूलों को निर्देश

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को स्कूल न भेजें। जलभराव वाले इलाकों में सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है। भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना के बीच इन जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2026 11:49 pm

Published on:

06 Sept 2026 11:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / School Closed: यूपी के कई जिलों में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कारीगरों और कारीगर ट्रेडों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा! बिना ब्याज मिलेगा 10 लाख रुपये तक का लोन

Vishwakarma Shram Samman Yojana 10 Lakh Loan
लखनऊ

Mosque Demolition Case: कल सपा का 22 सदस्यीय डेलीगेशन कमिश्नर से करेगा मुलाकात; जानिए कौन-कौन हैं शामिल

Saharanpur news
लखनऊ

Mosque Demolition Case: ‘आप ही दलील हैं, आप ही वकील हैं’, इमरान प्रतापगढ़ी बोले- सत्ता ने दे दिया मनमानी का अधिकार

Imran Pratapgarhi, Saharanpur Masjid Demolition, UP News
लखनऊ

‘हापुड़ गोलीकांड’ में दीपक की मौत, BSP सुप्रीमो मायावती ने की योगी सरकार से बड़ी मांग

BSP Mayawati
लखनऊ

शिक्षक, महापौर, उपमुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद के बाद उपराज्यपाल… आखिर क्यों डॉ. दिनेश शर्मा को मिली अंडमान-निकोबार की जिम्मेदारी

डॉ. दिनेश शर्मा का सफर, आखिर क्यों मिली अंडमान-निकोबार की बड़ी जिम्मेदारी (Photo Source: Dr. Dinesh Sharma / fb)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.