School Closed: यूपी के कई जिलों में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

बरेली में डीएम अविनाश सिंह के आदेश पर कक्षा एक से आठवीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों में अवकाश रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई के साथ परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। कुछ प्राइवेट स्कूलों जैसे जीआरएम स्कूल की सभी शाखाएं, माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल और पद्मावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं तक की छुट्टी घोषित की गई है।