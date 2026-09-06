‘हापुड़ गोलीकांड’ में दीपक की मौत, BSP सुप्रीमो मायावती ने की योगी सरकार से बड़ी मांग

दीपक की मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। शव के पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचने से पहले ही पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 13 नामजद आरोपियों समेत 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है।