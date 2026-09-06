‘ताज महल का नक्शा पास नहीं, उसे भी गिरा देंगे?’, सहारनपुर मस्जिद एक्शन पर भड़के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी

सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद ध्वस्तीकरण के वक्त भी प्रोपगेंडा किया गया था और तमाम सबूतों को ताक पर रखकर कोर्ट को आस्था की बुनियाद पर फैसला करने के लिए मजबूर किया गया। नदवी ने आरोप लगाया कि इन लोगों के इरादे संविधान, दलितों और पिछड़ों के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं हैं। ये लोग सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले अपनी शपथ के खिलाफ जाकर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भूल गए हैं कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम ने मिलकर कितनी कुर्बानियां दी थीं।