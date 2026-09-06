तावड़े का यूपी मिशन शुरू, होर्डिंग नहीं बूथ पर जोर, 2027 में भाजपा की हैट्रिक की तैयारी

UP Assembly elections 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी विनोद तावड़े का लखनऊ दौरा राजनीतिक रूप से खास चर्चा में रहा। 5 सितंबर को दो दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचे तावड़े के स्वागत में लगाए गए बड़े-बड़े होर्डिंग हटाए जाने को पार्टी के भीतर एक अलग संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा है कि तावड़े ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संकेत दिया कि स्वागत में खर्च करने के बजाय वही संसाधन बूथ को मजबूत करने में लगाए जाएं।