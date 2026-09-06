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डॉ. दिनेश शर्मा की नई संवैधानिक जिम्मेदारी पर अपर्णा यादव ने दी बधाई, सोशल मीडिया पर साझा किया संदेश

भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान-निकोबार का उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने पर अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 06, 2026

अपर्णा यादव ने पति प्रतीक के साथ डॉ. दिनेश शर्मा की फोटो शेयर कर दी बधाई (फोटो सोर्स : Aparna Bisht Yadav/ X)

अपर्णा यादव ने पति प्रतीक के साथ डॉ. दिनेश शर्मा की फोटो शेयर कर दी बधाई (फोटो सोर्स : Aparna Bisht Yadav/ X)

Aparna Bisht Yadav, Dr. Dinesh Sharma, congratulations: उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाली अपर्णा यादव ने राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से डॉ. शर्मा के प्रति अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त करते हुए उनके लंबे राजनीतिक अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और जनसेवा की प्रतिबद्धता की सराहना की।

डॉ. दिनेश शर्मा की नियुक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में अपर्णा यादव का संदेश भी चर्चा में रहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि डॉ. दिनेश शर्मा का दीर्घ राजनीतिक अनुभव और सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रिय भूमिका नई संवैधानिक जिम्मेदारी के निर्वहन में महत्वपूर्ण साबित होगी।

सोशल मीडिया के जरिए दी शुभकामनाएं

अपर्णा यादव ने अपने संदेश में डॉ. दिनेश शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके सफल और यशस्वी कार्यकाल की कामना की। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रति डॉ. शर्मा का समर्पण और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक अनुभवी जननेता के रूप में अलग पहचान देती है।

अपने संदेश में अपर्णा यादव ने विश्वास जताया कि डॉ. दिनेश शर्मा अपने अनुभव और कार्यशैली के माध्यम से नई संवैधानिक जिम्मेदारी में भी राष्ट्रहित को नई दिशा देने का कार्य करेंगे। उन्होंने ईश्वर से उनके सफल एवं यशस्वी कार्यकाल की कामना भी की।

अपर्णा यादव की ओर से दी गई यह बधाई ऐसे समय में सामने आई है, जब डॉ. दिनेश शर्मा की नियुक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा चल रही है। भाजपा नेताओं, समर्थकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

लंबा रहा है डॉ. शर्मा का राजनीतिक सफर

डॉ. दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। लखनऊ की राजनीति में सक्रिय भूमिका से लेकर प्रदेश स्तर तक उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।

लखनऊ के महापौर के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें शहरी राजनीति और जनसरोकारों से सीधे जोड़ा। इसके बाद भाजपा संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली।

राज्यसभा सांसद के रूप में भी डॉ. दिनेश शर्मा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा, संगठन, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन से जुड़े मुद्दों पर उनकी समझ और अनुभव को भाजपा के भीतर महत्वपूर्ण माना जाता है।

नई जिम्मेदारी, नई उम्मीदें

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह देश के सामरिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है। समुद्री सीमाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और द्वीपीय विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। ऐसे में डॉ. दिनेश शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी को उनके सार्वजनिक और प्रशासनिक अनुभव से जोड़कर देखा जा रहा है।

राजनीतिक सूत्रों  का मानना है कि लंबे समय तक संगठन और सरकार में काम करने का अनुभव उन्हें इस संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां संभालने के बाद अब उनके सामने एक अलग प्रशासनिक और संवैधानिक भूमिका होगी।

उनकी नियुक्ति के बाद समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार बधाई संदेश साझा किए जा रहे हैं। भाजपा से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे डॉ. शर्मा के लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अनुभव का सम्मान बताया है।

अपर्णा यादव का संदेश बना चर्चा का विषय

अपर्णा यादव, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, ने अपने संदेश में विशेष रूप से डॉ. दिनेश शर्मा के राजनीतिक अनुभव और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा का उल्लेख किया। उनके संदेश को राजनीतिक शिष्टाचार और वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति सम्मान के रूप में भी देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश भाजपा में डॉ. दिनेश शर्मा का व्यापक राजनीतिक अनुभव रहा है और पार्टी के विभिन्न नेताओं के साथ उनके लंबे समय से राजनीतिक और संगठनात्मक संबंध रहे हैं। ऐसे में अपर्णा यादव की ओर से दी गई शुभकामनाओं ने इस नियुक्ति को लेकर चल रही चर्चाओं में एक सकारात्मक संदेश जोड़ा है।

अपर्णा यादव ने अपने संदेश के अंत में डॉ. शर्मा के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए कहा कि उनकी नई जिम्मेदारी में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा और उनका अनुभव इस दायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने में सहायक होगा।

राजनीतिक हलकों में लगातार मिल रही प्रतिक्रियाएं

डॉ. दिनेश शर्मा की नियुक्ति के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बधाइयों का सिलसिला जारी है। लखनऊ से उनका पुराना और गहरा राजनीतिक संबंध होने के कारण स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

लखनऊ के महापौर से लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और फिर राज्यसभा सांसद तक का उनका राजनीतिक सफर कई महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरा है। अब अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में नई संवैधानिक जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके सार्वजनिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।

अनुभव के साथ नई पारी की शुरुआत

राजनीति और सार्वजनिक जीवन में लंबे अनुभव के बाद डॉ. दिनेश शर्मा अब एक नई संवैधानिक भूमिका में नजर आएंगे। उनके सामने प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ केंद्रशासित प्रदेश के विकास और शासन से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व होंगे। अपर्णा यादव सहित अनेक नेताओं और समर्थकों ने उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। यह नियुक्ति केवल डॉ. दिनेश शर्मा के राजनीतिक जीवन का नया पड़ाव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक अनुभवी चेहरे को मिली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में भी देखी जा रही है।

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Updated on:

06 Sept 2026 10:56 am

Published on:

06 Sept 2026 10:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / डॉ. दिनेश शर्मा की नई संवैधानिक जिम्मेदारी पर अपर्णा यादव ने दी बधाई, सोशल मीडिया पर साझा किया संदेश

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