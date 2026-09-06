डॉ. दिनेश शर्मा की नई संवैधानिक जिम्मेदारी पर अपर्णा यादव ने दी बधाई, सोशल मीडिया पर साझा किया संदेश

राजनीति और सार्वजनिक जीवन में लंबे अनुभव के बाद डॉ. दिनेश शर्मा अब एक नई संवैधानिक भूमिका में नजर आएंगे। उनके सामने प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ केंद्रशासित प्रदेश के विकास और शासन से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व होंगे। अपर्णा यादव सहित अनेक नेताओं और समर्थकों ने उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। यह नियुक्ति केवल डॉ. दिनेश शर्मा के राजनीतिक जीवन का नया पड़ाव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक अनुभवी चेहरे को मिली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में भी देखी जा रही है।