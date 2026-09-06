यूपी में 1 दिसंबर से शुरू होगी जनगणना, पहली बार दर्ज होगी जातिगत जानकारी, पूछे जाएंगे 40 सवाल

उत्तर प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 22 मई से 20 जून तक पूरा किया गया था। इस चरण में मकानों का सूचीकरण किया गया। इससे पहले 7 से 21 मई तक लोगों को स्वगणना की सुविधा दी गई थी। पहले चरण में करीब पांच लाख कर्मचारियों ने जिम्मेदारी संभाली थी। प्रदेश के करीब 1.04 लाख गांवों और 14,983 वार्डों में स्थित 3,90,717 मकान सूचीकरण ब्लॉकों में यह काम पूरा किया गया। इस दौरान करीब छह करोड़ मकानों का सूचीकरण हुआ। एक परिवार में औसतन पांच सदस्य मानने पर इससे प्रदेश की आबादी करीब 30 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।