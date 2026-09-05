स्वतंत्र भारद्वाज पर POCSO FIR दर्ज, राजेंद्र पाल गौतम बोले- वो खुलेआम आतंक फैलाता है, वह आतंकवादी है

Swatantra Bhardwaj POCSO Case: दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नाबालिग छात्रा के पिता पर हमले के आरोपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज पर POCSO एक्ट के तहत नई FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया है। पुलिस ने मूल मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। इस कार्रवाई के बीच उत्तर प्रदेश के AICC प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने स्वतंत्र भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह खुलेआम आतंक फैलाता है और पुलिस ने उसके खिलाफ आतंकवाद की धाराएं क्यो नहीं लगाईं।