Ram Mandir: राम मंदिर ट्रस्ट में बदली व्यवस्था, खर्चों की निगरानी के लिए दिल्ली से आई CA टीम

Ram Mandir Trust: अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जिम्मेदारियों में बदलाव के बाद अब कामकाज को लेकर नई व्यवस्था दिखाई देने लगी है। नए कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका ने राम मंदिर के कोष, आय और खर्चों की निगरानी के लिए दिल्ली से CA की टीम बुलाई है। वहीं नए CEO जितेंद्र मिश्रा ने भी जिम्मेदारी संभालकर ट्रस्ट के कामकाज को समझना शुरू कर दिया है। ट्रस्ट में बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच शुक्रवार को राम मंदिर परिसर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भी मध्य रात्रि में छप्पन भोग के साथ मनाया जाएगा।