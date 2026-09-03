Ram Mandir: CEO बनने के बाद जितेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या; बोले- भगवान राम की कृपा भी, मेरा दिल आभार से भरा

जितेंद्र मिश्रा ने अपनी नियुक्ति के लिए चयन समिति और ट्रस्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह भगवान राम की कृपा भी है और वह इस जिम्मेदारी को लेकर खुद को बहुत खुशनसीब मानते हैं। उन्होंने कहा, "मेरा दिल आभार से भरा है और मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मुझे जिंदगी में दो बार यह जिम्मेदारी मिली है। एक बार देश की सेवा करने की और अब भगवान राम, मंदिर और उसके भक्तों की सेवा करने की।" जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि उन्हें मंदिर ट्रस्ट के संगठन और प्रशासन का काम सौंपा गया है।