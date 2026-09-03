कैसे बने एयर मार्शल (रिटायर्ड) जितेंद्र शर्मा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के CEO, क्या है Inside Story!

ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति कठिन और पेचीदा काम रहा। क्योंकि यह मजह पद भरना नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव था, जिस पर देश भरोसा कर सके। चंदा चोरी विवाद से जिन भक्तों के विश्वास और आस्था को चोट पहुंची थी, उनका विश्वास बहाल किया जा सके। इसलिए इस प्रक्रिया सख्त बनाया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी मानदंडों का बारीकी से पालन हो। सीईओ के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसमें सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, सुरेश हावरे और विष्णु कांत चतुर्वेदी शामिल थे। इस पद के लिए 5,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद आवेदकों को एक गूगल फॉर्म भेजा गया, जिसमें कुल 600 अंकों वाले प्रश्न थे। 3,500 से अधिक उम्मीदवारों ने यह फॉर्म जमा किया, जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया।