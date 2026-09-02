Ram Mandir CEO: कौन हैं राममंदिर के पहले सीईओ बने पूर्व एयर मार्शल Jitendra Mishra?

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO नियुक्त किया है। बुधवार को हुई ट्रस्ट की बैठक में उनके नाम की घोषणा की गई। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और पश्चिमी वायु कमान (Western Air Command) के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पद पर भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति को मंदिर परिसर की बढ़ती व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कामकाज को अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।