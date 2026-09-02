Ram Mandir Latest News: चंपत राय की होगी महासचिव पद पर वापसी? महंत कमल नयन दास बोले- उनसे बेहतर कोई नहीं

चंपत राय। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Champat Rai Return Ram Janmabhoomi Trust: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी माने जा रहे महंत कमल नयन दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व महासचिव चंपत राय से बेहतर कोई नहीं है और उनकी महासचिव पद पर वापसी जरूर होनी चाहिए। कमल नयन दास ने आजतक से खास बातचीत में यह बात कही।
महंत कमल नयन दास ने चंपत राय को पूरी तरह निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि चंपत राय के साथ विश्वासघात हुआ है। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनके योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे चंपत राय को जन्म से जानते हैं और उनकी कार्यशैली से पूरी तरह वाकिफ हैं। उनके अनुसार, मंदिर निर्माण और प्रबंधन में चंपत राय का बहुत बड़ा रोल रहा है।
सीईओ पद को लेकर उठे विवाद पर कमल नयन दास ने स्पष्ट कहा कि यह ट्रस्ट हिंदू समाज का है, किसी सरकार का नहीं। उन्होंने कहा कि मंदिर का पूरा संचालन आखिरकार साधु-संत ही करेंगे, यही परंपरा रही है। ट्रस्ट का एकमात्र मकसद है कि मंदिर की व्यवस्था बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहे और भोग-राग में कोई बाधा न आए।
महंत ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो आज चोरी की बात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही लोग पहले अदालत में भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। अब अचानक उन्हें मंदिर की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कारसेवा के दिनों को भी याद किया जब निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं। उनका कहना था कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उनका आंदोलन से कभी कोई नाता नहीं रहा।
आज की बैठक में चंपत राय की वापसी को लेकर चर्चा होने की संभावना है। कमल नयन दास ने साफ कहा कि चंपत राय से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल सकता। जून 2026 में चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। अब संत समुदाय में उनकी वापसी का समर्थन बढ़ रहा है। ट्रस्ट मंदिर व्यवस्था को सुचारू रखने पर जोर दे रहा है।
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