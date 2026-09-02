Ram Mandir Latest News: चंपत राय की होगी महासचिव पद पर वापसी? महंत कमल नयन दास बोले- उनसे बेहतर कोई नहीं

आज की बैठक में चंपत राय की वापसी को लेकर चर्चा होने की संभावना है। कमल नयन दास ने साफ कहा कि चंपत राय से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल सकता। जून 2026 में चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। अब संत समुदाय में उनकी वापसी का समर्थन बढ़ रहा है। ट्रस्ट मंदिर व्यवस्था को सुचारू रखने पर जोर दे रहा है।