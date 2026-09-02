राम मंदिर को आज मिलेगा नया CEO? 3 नाम पर टिकी नजरें

Ram Mandir Trust Meeting: राम मंदिर निर्माण और व्यवस्था से जुड़े श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को अयोध्या में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति को लेकर फैसला होने की संभावना है। इसके साथ ही ट्रस्ट के प्रबंधन, निर्माण, वित्त और धार्मिक समितियों के पुनर्गठन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।बैठक मणिराम दास छावनी में होगी और इसके दो सत्र प्रस्तावित हैं। मंदिर निर्माण के अगले चरण और ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।