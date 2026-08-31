‘राम मंदिर को दिया 4 करोड़ का चेक, खाते में निकले सिर्फ 3 रुपये!’ अयोध्या में महिला की करतूत पर बैंक का बड़ा एक्शन

Ram Mandir 4 Crore Cheque Bounce:अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चेन्नई की एक महिला श्रद्धालु ने बीते दिनों श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को राम मंदिर के कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए 4 करोड़ रुपये का चेक दिया था। ट्रस्ट ने चेक बैंक में जमा कराया, लेकिन संबंधित खाते में महज 3 रुपये मिले। पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।