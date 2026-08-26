‘मैं तो सावन में भी मछली खाता हूं’, कैबिनेट मंत्री बोले- निषाद जहां रहेगा वहां मछली खाएगा, यह पाप नहीं भोजन है

Ayodhya Fish Feast: अयोध्या में कांग्रेस के निषाद सम्मेलन के दौरान हुए मछली भोज को लेकर यूपी की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अजय राय पर निशाना साधने के बाद अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मछली खाना पाप नहीं, बल्कि निषाद समाज का पारंपरिक भोजन है। संजय निषाद ने कहा कि मैं तो सावन में भी मछली खाता हूं। उन्होंने सवाल उठाया कि विवाद मछली खाने को लेकर नहीं, बल्कि मंदिर दर्शन के बाद मछली भोज आयोजित करने को लेकर है।