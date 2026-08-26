‘संतों की आवाज दबाने का प्रयास? अयोध्या में चढ़ावे की चोरी पर उठे सवालों से सहमा प्रशासन!’, कांग्रेस ने भाजपा को घेरा

यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया "X" पर लिखा कि संतों की आवाज दबाने का प्रयास? अयोध्या में चढ़ावे की चोरी पर उठे सवालों से सहमा प्रशासन! अयोध्या में चढ़ावे की चोरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकजुट हुए कंप्यूटरबाबा समेत तमाम संतों को प्रशासन द्वारा नजरबंद किए जाने की खबर बेहद निंदनीय है। संतों का यह आक्रोश पूरी तरह जायज है कि जिस प्रदेश की कमान एक संत के हाथ में होने का दावा किया जाता है, उसी रामनगरी में आज साधु-संतों को अपनी बात रखने और मीटिंग करने से रोका जा रहा है। मंदिरों और चढ़ावे की पवित्रता पर सवाल उठाने वालों को घेरने के बजाय, प्रशासन का संतों के आश्रमों की घेराबंदी करना और उन्हें बाहर न निकलने देना लोकतंत्र और संत समाज का सीधा अपमान है। "जब रामलला के दरबार में ही दान-चंदे की रक्षा की गुहार लगाने वाले संतों की आवाज दबाई जाएगी, तो आम जनता को न्याय की उम्मीद कहां से होगी?"