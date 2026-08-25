UP Politics: अयोध्या के संत राजू दास के साथ डिबेट में नहीं आएगी कांग्रेस! गाली-गलौज के आरोपों के बाद पार्टी ने लिया बड़ा फैसला

अयोध्या के संत राजू दास को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन और पूर्व मंत्री डॉ. सीपी राय ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता अब उस टीवी चैनल की डिबेट में शामिल नहीं होगा, जिसमें राजू दास मौजूद होंगे। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में 24 अगस्त 2026 को दूरदर्शन चैनल पर हुई एक डिबेट का हवाला दिया गया है। इस बहस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे। जबकि अयोध्या के महंत राजू दास भी डिबेट में मौजूद थे।

डॉ. सीपी राय ने आरोप लगाया कि बहस के दौरान राजू दास ने मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्हें धमकी भी दी। कांग्रेस का कहना है कि बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तथ्यपरक जवाब नहीं दे पाने की स्थिति में राजू दास कथित तौर पर गाली-गलौज पर उतर आए।