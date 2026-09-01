Ram Temple CEO Selection: राम मंदिर के पहले CEO के लिए तीन नामों की सिफारिश, बुधवार को ट्रस्ट लेगा अंतिम फैसला

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने सर्च कमेटी के सदस्यों के प्रयासों के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि कमेटी ने चयन प्रक्रिया में काफी मेहनत की है और ट्रस्ट बोर्ड की बुधवार को होने वाली बैठक में उसकी सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। CEO के नाम की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक के बाद नाम की घोषणा हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय ट्रस्ट ही लेगा।