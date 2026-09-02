‘राम मंदिर न्यास को मिला पहला CEO!’ रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को मिली कमान, जानिए कौन हैं ये जांबाज अधिकारी

जितेंद्र जितेंद्र मिश्रा की सबसे चर्चित भूमिका पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रही, जब वे पश्चिमी वायु कमान के मुखिया के तौर पर फ्रंटलाइन ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुद इस अभियान के कई पहलू साझा किए। जिनमें सबसे चर्चित रहा सरगोधा से भेजे गए पाकिस्तानी AWACS विमान को S-400 प्रणाली द्वारा करीब 314 किलोमीटर की दूरी से मार गिराए जाने का किस्सा, जिसे उन्होंने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की एक असाधारण लंबी दूरी की कार्रवाई बताया। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय सेनाओं पर इस अभियान में कोई सैन्य प्रतिबंध नहीं था और भारत पाकिस्तान के भीतर कहीं भी हमला करने में सक्षम था, जबकि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में असमर्थ रहा। इस भूमिका के लिए उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में योगदान के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त वे अपने लंबे सैन्य करियर में अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) और विशिष्ट सेवा पदक (VSM) से भी सम्मानित हो चुके हैं।