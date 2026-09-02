राम मंदिर के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा की क्या होगी जिम्मेदारी? ट्रस्ट के कामकाज से लेकर भक्तों की सुविधाओं तक संभालेंगे ये बड़े मोर्चे

जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के बाद उनकी भूमिका को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि CEO की शक्तियों और जिम्मेदारियों की अंतिम रूपरेखा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तय करेगा। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक, CEO की प्राथमिक जिम्मेदारी श्रद्धालुओं का ट्रस्ट पर विश्वास बनाए रखना होगी। इसलिए अभी यह कहना ज्यादा सही होगा कि जितेंद्र मिश्रा की नई भूमिका मंदिर और ट्रस्ट के बढ़ते प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित करने, विभिन्न व्यवस्थाओं में समन्वय बनाने और श्रद्धालुओं के भरोसे को मजबूत रखने के व्यापक लक्ष्य से जुड़ी होगी। उनकी वास्तविक शक्तियां और कामकाज का दायरा ट्रस्ट के औपचारिक निर्णयों के बाद ही पूरी तरह साफ होगा।