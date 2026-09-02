Ram Mandir CEO: ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अहम भूमिका, अब राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने जितेंद्र मिश्रा; जानिए कैसा रहा करियर

वायुसेना में जीतेंद्र मिश्रा का सफर 6 दिसंबर, 1986 को एक फाइटर पायलट के रूप में शुरू हुआ था। अपने लंबे सैन्य करियर में उन्होंने फाइटर पायलट से लेकर कई बड़ी कमांड और स्टाफ पदों की जिम्मेदारियां बाखूबी निभाईं। उनके पास 3000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का शानदार अनुभव है। अपनी लंबी और बेदाग सेवा के बाद वह 30 अप्रैल, 2026 को भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता लगाने की नाकाम कोशिश की थी।