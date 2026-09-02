राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल हुए 3 नए सदस्य, कुछ ही देर में CEO का भी होगा ऐलान

राम मंदिर के CEO पद के लिए उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IPS अधिकारी राजेश पांडेय का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। राजेश पांडेय के पास पुलिस और प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव है। सबसे खास बात यह है कि वह लखनऊ के ऐतिहासिक अलीगंज हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सचिव भी हैं। ऐसे में धार्मिक संस्थान के प्रबंधन का उनका सीधा अनुभव राम मंदिर की इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्हें सबसे उपयुक्त बनाता है। सर्च कमेटी के पैनल में उनके अलावा परेश सक्सेना और दिनेश चंद्र का नाम भी शामिल है।