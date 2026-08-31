IAS Divya Mittal: ‘धूप ही तो है, पिघल थोड़े जाएंगे’, IAS दिव्या मित्तल के वो तेवर, देवरिया में आज भी याद करते हैं लोग

देवरिया में DM रहने के दौरान उनका एक विवाद भी काफी सुर्खियों में रहा था। 3 जुलाई, 2025 को कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक चल रही थी। बैठक में बरहज विधायक दीपक मिश्र शाका ने एक शिक्षिका के वेतन का मामला उठाया। BSA ने विधायक पर तबादले के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। जब MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने मामला शांत कराने की कोशिश की तो DM दिव्या मित्तल ने शासनादेश का हवाला देते हुए दो टूक कह दिया था कि, किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी अधिकारी पर तबादले के लिए दबाव बनाने का अधिकार नहीं है। उनके इस बयान के बाद जिले में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।