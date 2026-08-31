31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

देवरिया

IAS Divya Mittal: ‘धूप ही तो है, पिघल थोड़े जाएंगे’, IAS दिव्या मित्तल के वो तेवर, देवरिया में आज भी याद करते हैं लोग

Divya Mittal IAS Resignation: उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित IAS दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद देवरिया में उनके DM रहने के दिनों की खूब चर्चा हो रही है। पूरी खबर पढ़ीए...
2 min read
Google source verification

देवरिया

image

Mohsina Bano

Aug 31, 2026

divya mittal ias resignation, divya mittal ias news

IAS दिव्या मित्तल (फोटो- Instagram/@divyamittal_IAS)

Divya Mittal IAS Resignation: उत्तर प्रदेश की चर्चित और लोकप्रिय IAS अधिकारी दिव्या मित्तल के अचानक इस्तीफे ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासत और आम जनता तक सभी को हैरान कर दिया है। राजस्व विभाग में विशेष सचिव बनने से पहले दिव्या मित्तल करीब 2 साल तक देवरिया की DM रही थीं। उनके इस्तीफे की घोषणा के बाद देवरिया जिले में उनकी कार्यशैली और पुराने किस्सों की खूब चर्चा हो रही है और वे इंटरनेट पर पूरी तरह छा गई हैं।

'धूप ही तो है, पिघल थोड़े जाएंगे'

दिव्या मित्तल जब देवरिया की DM थीं तब उनके काम करने के बेबाक अंदाज से लोग काफी प्रभावित थे। उनके इस्तीफे के बाद देवरिया का एक वाकया सबसे ज्यादा याद किया जा रहा है। एक बार दिव्या मित्तल रुद्रपुर और बरहज क्षेत्र में बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंची थीं। उस समय बहुत तेज धूप थी। जब वह अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रही थीं तो ADM ने उन्हें धूप का हवाला देते हुए बैठकर बात करने का आग्रह किया। इस पर दिव्या मित्तल ने बेबाकी से जवाब दिया कि, "अरे यार धूप ही तो है, पिघल थोड़े जाएंगे।" उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

काम में लापरवाही पर दिखाया था कड़ा तेवर

इसके अलावा सलेमपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का उनका एक और वीडियो काफी चर्चा में रहा था। जनता की फरियाद सुनते समय जब एक मामले में लापरवाही सामने आई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए एक लेखपाल को सस्पेंड कर दिया था और कानूनगो को भी नोटिस थमा दिया था। उनके इस कड़े तेवर की भी जिले में खूब तारीफ और चर्चा हुई थी।

बैठक में जनप्रतिनिधियों से हुआ था विवाद

देवरिया में DM रहने के दौरान उनका एक विवाद भी काफी सुर्खियों में रहा था। 3 जुलाई, 2025 को कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक चल रही थी। बैठक में बरहज विधायक दीपक मिश्र शाका ने एक शिक्षिका के वेतन का मामला उठाया। BSA ने विधायक पर तबादले के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। जब MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने मामला शांत कराने की कोशिश की तो DM दिव्या मित्तल ने शासनादेश का हवाला देते हुए दो टूक कह दिया था कि, किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी अधिकारी पर तबादले के लिए दबाव बनाने का अधिकार नहीं है। उनके इस बयान के बाद जिले में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।

2 साल तक संभाली देवरिया की कमान

गौरतलब है कि अधिवक्ताओं के आंदोलन के बाद 14 जुलाई, 2024 को IAS दिव्या मित्तल को देवरिया का DM बनाया गया था। करीब 2 साल बाद 6 मई, 2026 को उनका तबादला राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर कर दिया गया। तबादले के पीछे बरहज के एक अधिवक्ता की मृत्यु के मामले में प्रशासन की देरी को भी कारण माना गया था लेकिन शासन की तरफ से इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। अब उनके अचानक इस्तीफे के बाद उनके कार्यकाल के किस्से खूब चर्चा में हैं।

अखिलेश यादव ने IPS अविनाश पांडे को दी चेतावनी, बोले- ऐसे अफसरों को नौकरी करने का हक नहीं

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav, SSP Avinash Pandey, IPS Officer, Samajwadi Party

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

viral news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 07:31 pm

Published on:

31 Aug 2026 07:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / IAS Divya Mittal: ‘धूप ही तो है, पिघल थोड़े जाएंगे’, IAS दिव्या मित्तल के वो तेवर, देवरिया में आज भी याद करते हैं लोग

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘तमाशा बना रखा है’, जेल भेज दूंगी’, 13 साल बाद IAS पद से इस्तीफा देने वाली दिव्या मित्तल का जब हुआ था वीडियो वायरल!

divya mittal ias resignation about old viral video
देवरिया

यूपी BJP में फिर अंदरूनी घमासान, कानपुर के बाद देवरिया में भिड़े दो गुट, लाठी-डंडे चलने से मचा बवाल

UP BJP News BJP Workers Clash Deoria BJP News
देवरिया

बढ़ते अपराध पर SP देवरिया ने कसे थानेदारों के पेंच, लापरवाही पर होगी कड़ी कारवाई

Up news, Deoria news
देवरिया

देवरिया में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर बवाल, महिलाओं और ग्रामीणों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, 12 हिरासत में

Ambedkar Statue
देवरिया

देवरिया: रूस-यूक्रेन युद्ध की चपेट में आया इकलौता बेटा, ओडेसा बंदरगाह पर हमले में सी-मैन अभिषेक की मौत

Up news, Deoria news
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.