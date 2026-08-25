यूपी BJP में फिर अंदरूनी घमासान, कानपुर के बाद देवरिया में भिड़े दो गुट, लाठी-डंडे चलने से मचा बवाल

देवरिया की घटना ने पिछले सप्ताह कानपुर में हुए भाजपा नेताओं के विवाद की याद फिर ताजा कर दी है। कानपुर में पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी शंकरलाल लोधी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान दो भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। बताया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में आगे बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले दोनों नेताओं के बीच बहस हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। स्थिति बिगड़ने पर थप्पड़, लात-घूंसे के साथ जूते-चप्पल चलने की बात सामने आई थी। इस घटना को पार्टी ने गंभीर अनुशासनहीनता माना। मामले की जांच के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर साहू ने पांच सदस्यीय कमेटी भी गठित की थी।