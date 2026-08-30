‘तमाशा बना रखा है’, जेल भेज दूंगी’, 13 साल बाद IAS पद से इस्तीफा देने वाली दिव्या मित्तल का जब हुआ था वीडियो वायरल!

Divya Mittal IAS Resignation: IIT दिल्ली और IIM बेंगलुरु से पढ़ाई करने वाली 2013 बैच की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। करीब 13 साल तक IAS के रूप में सेवाएं देने के बाद उनके अचानक इस्तीफे की खबर से प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, इस्तीफे की स्पष्ट वजह अभी सामने नहीं आई है। दिव्या मित्तल उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, बस्ती और देवरिया जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। अपने सख्त और बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली दिव्या मित्तल अक्सर अधिकारियों की लापरवाही पर मौके पर ही नाराजगी जताने को लेकर चर्चा में रही हैं। उनका एक वीडियो 2025 में सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। जिसमें वह लेखपाल को डांट लगाती हुईं नजर आ रहीं थी।