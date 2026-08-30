Divya Mittal IAS Resignation: ‘मैं मूर्ख थी’, पद से 13 साल बाद इस्तीफा देने वाली दिव्या मित्तल कौन हैं? जानिए IAS बनने तक का पूरा सफर

Divya Mittal IAS Resignation:उत्तर प्रदेशकैडर की 2013 बैच की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। वह वर्तमान में राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थीं। दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी और 13 साल की प्रशासनिक सेवा के सफर को याद किया। उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा कि उन्होंने अपनी इच्छा से 13 सालों की इस अविस्मरणीय यात्रा को विराम देने का फैसला किया है। उनके इस्तीफे के साथ ही उनके प्रशासनिक करियर के साथ-साथ उनके संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी भी चर्चा में आ गई है।